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Британія надасть право постійного проживання афганцям, що працювали з її місією

Середа, 1 вересня 2021, 10:19

Британія надасть евакуйованим громадянам Афганістану, що співпрацювали з британським урядом або військовою місією, безстрокове право на проживання в країні.

Як повідомляє BBC, про це заявили у міністерстві внутрішніх справ (Home Office), пише "Європейська правда".

Спершу планувалося, що такі афганці отримають п'ятирічні посвідки на проживання.

В уряді заявили також, що ті громадяни Афганістану, які вже прибули з тимчасовою посвідкою на проживання, зможуть покращити свій міграційний статус і отримати необмежені права працювати.

До Британії з Афганістану за період з 13 по 28 серпня евакуювали понад 8 тисяч людей, які можуть претендувати на британську посвідку, і це не всі, кого потрібно було б вивезти з країни. Міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав, що не може назвати точної цифри, скільки афганців не встигли евакуюватися.

Прем’єр Борис Джонсон заявив, що Британія "має величезний борг" перед людьми, які співпрацювали з британською військовою місією в Афганістані.

"Ми повинні надати їм і родинам усю необхідну підтримку, щоб заново почати своє життя у Британії. Це буде дуже складний час, але сподіваюся, що його полегшить підтримка, яку вже можна бачити від британської громадськості", - заявив він.

Нагадаємо, Британія з суботи припинила евакуації з Кабула і невдовзі після того вивела своїх військових. Останні військові США залишили країну 30 серпня. 

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Велика Британія Афганістан
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