Британия предоставит право на постоянное проживание афганцам, работавшим с ее миссией

Великобритания предоставит эвакуированным гражданам Афганистана, сотрудничавшим с британским правительством или военной миссией, бессрочное право на проживание в стране.

Как сообщает BBC, об этом заявили в Министерстве внутренних дел (Home Office), пишет "Европейская правда".

Сначала планировалось, что такие афганцы получат пятилетние виды на жительство.

В правительстве заявили также, что те граждане Афганистана, которые уже прибыли с временным видом на жительство, смогут улучшить свой миграционный статус и получить неограниченные права на работу.

В Британию из Афганистана за период с 13 по 28 августа эвакуировали более 8000 человек, которые могут претендовать на вид на жительство, и это не все, кого нужно было бы вывезти из страны. Министр иностранных дел Доминик Рааб сказал, что не может назвать точной цифры, сколько афганцев не успели эвакуироваться.

Премьер Борис Джонсон заявил, что у Британии - "огромный долг" перед людьми, которые сотрудничали с британской военной миссией в Афганистане.

"Мы должны предоставить им и их семьям всю необходимую поддержку, чтобы они могли заново начать свою жизнь в Британии. Это будет очень сложное время, но надеюсь, что его облегчит поддержка, которую уже можно видеть от британской общественности", - заявил он.

Напомним, Великобритания с субботы прекратила эвакуацию из Кабула и вскоре после этого вывела своих военных. Последние военные США покинули страну 30 августа.

Смотрите также: