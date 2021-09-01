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У Німеччині почався суд у справі про передачу ГРУ РФ креслень будівлі Бундестагу

Середа, 1 вересня 2021, 13:24

У Берліні розпочався судовий процес у справі громадянина Німеччини, якого звинувачують у передачі планів будівлі Бундестагу російській військовій розвідці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

56-річний Єнс Ф. звинувачується в тому, що він передав плани поверхів німецького парламенту ГРУ РФ.

Обвинувачений працював у компанії, яка проводила "перевірки переносних електричних пристроїв на об'єктах, що належать Бундестагу". Він мав доступ до PDF-файлів, на яких можна було побачити плани поверхів. 

Згідно з обвинувальним висновком, у 2017 році він передав співробітникові секретної служби в посольстві Росії в Берліні компакт-диск з більш ніж 300 файлами планів поверхів.

У лютому прокуратура висунула звинувачення в таємній агентурної діяльності. До кінця вересня попередньо заплановано шість судових засідань.

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Німеччина Росія
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