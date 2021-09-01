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В Германии начался суд по делу о передаче ГРУ РФ чертежей здания Бундестага

Среда, 1 сентября 2021, 13:24

В Берлине начался судебный процесс по делу гражданина Германии, которого обвиняют в передаче планов здания Бундестага российской военной разведке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

56-летний Йенс Ф. обвиняется в том, что он передал планы немецкого парламента ГРУ РФ.

Обвиняемый работал в компании, которая проводила "проверки переносных электрических устройств на объектах, принадлежащих Бундестагу". Он имел доступ к PDF-файлам, на которых можно было увидеть планы.

Согласно обвинительному заключению, в 2017 году он передал сотруднику секретной службы в посольстве России в Берлине компакт-диск с более чем 300 файлами планов этажей.

В феврале прокуратура выдвинула обвинения в тайной агентурной деятельности. До конца сентября предварительно запланировано шесть судебных заседаний.

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