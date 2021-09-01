Цьогорічне літо у Франції було найхолоднішим з 2014 року

Літо 2021 року було одним із найхолодніших та найвологіших у Франції за останні декілька років.

Про це свідчить свіжий звіт метеорологічної служби країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

По всій Європі температури в червні і липні були другими найвищими в історії метеорологічних спостережень. Хвиля тепла в Італії досягла рекордно високої температури - 48,8°C. Пожежі спалахнули в Греції, Італії і навіть у французькому регіоні Вар.

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Водночас Франція, особливо на півночі країни, переживала особливо дощову і прохолодну погоду. Згідно з даними, опублікованими у вівторок Météo France, це було найхолодніше і найвологіше літо з 2014 року.

У порівнянні з минулим роком, кількість опадів по всій країні збільшилася в середньому на 23%. Цей показник зріс до 40% на півночі Франції, де пройшли повені одночасно з Німеччиною і Бельгією.

У звіті описується дефіцит сонячного світла в різних частинах країни в липні і серпні, що сприяло зниженню температури нижче за середнє.

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Така погода, як йдеться у звіті, була викликана відсутністю так званого Азорського максимуму - антициклону. Зазвичай цей антициклон високого тиску дрейфує через Атлантичний океан в північно-східному напрямку щоліта, приносячи з собою високі температури.

Водночас з історичної точки зору погода цього року не була незвичайною. В результаті зміни клімату хвилі тепла стають все більш звичайним явищем у Франції і в усьому світі.

"Ми думаємо, що це літо було гіршим, тому що ми звикли до цих жарких температур. Однак це літо зайняло 15-те місце серед найбільш спекотних літніх сезонів з 1900 року", - прокоментував Le Parisien метеоролог Сиріл Дюшен.

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