Минувшее лето во Франции было самым холодным с 2014 года

Лето 2021 года было одним из самых холодных и влажных во Франции за последние несколько лет.

Об этом свидетельствует свежий отчет метеорологической службы страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По всей Европе температуры в июне и июле были вторыми самыми высокими в истории метеорологических наблюдений. Волна тепла в Италии достигла рекордно высокой температуры - 48,8°C. Пожары вспыхнули в Греции, Италии и даже во французском регионе Вар.

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В то же время Франция, особенно на севере страны, переживала особенно дождливую и прохладную погоду. Согласно данным, опубликованным во вторник Météo France, это было самое холодное и влажное лето с 2014 года.

По сравнению с прошлым годом, количество осадков по всей стране увеличилось в среднем на 23%. Этот показатель вырос до 40% на севере Франции, где произошли наводнения одновременно с Германией и Бельгией.

В отчете описывается дефицит солнечного света в разных частях страны в июле и августе, что способствовало падению температуры ниже среднего.

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Такая погода, как говорится в отчете, была вызвана отсутствием так называемого Азорского максимума - антициклона. Обычно этот антициклон высокого давления дрейфует через Атлантический океан в северо-восточном направлении каждое лето, принося с собой высокие температуры.

В то же время с исторической точки зрения погода в этом году не была необычной. В результате изменения климата волны тепла становятся все более обычным явлением во Франции и во всем мире.

"Мы думаем, что это лето было хуже, потому что мы привыкли к этим жарким температурам. Однако это лето заняло пятнадцатое место среди самых жарких летних сезонов с 1900 года", - прокомментировал Le Parisien метеоролог Сирил Дюшен.

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