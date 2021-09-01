Швейцарія вирішила не посилювати обмеження попри зростання випадків COVID-19

Наразі Швейцарія не буде посилювати обмеження суспільного життя, незважаючи на зростання кількості випадків коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив уряд Швейцарії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня уряд оголосив про наміри посилити обмеження і замовив мільйони доз вакцини від COVID-19 для можливого використання як третіх доз щеплення, попередивши, що зростаюча кількість серйозних випадків невдовзі може завалити лікарні.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом залишається високою, але не зросла за останній тиждень. Тому сьогодні уряд не прийняв рішення (про розширення використання сертифікатів)", - йдеться в урядовому повідомленні.

Заплановані обмеження передбачали розширення використання ковід-сертифікатів, зокрема, для доступу у закриті громадські простори.

Водночас уряд попередив про можливість запровадження обмежень "у будь-який час, якщо це стане необхідним".

Сертифікат містить доказ вакцинації, відновлення після інфекції або негативний результат тесту.

Кількість нових інфекцій у Швейцарії та її крихітному сусіді Ліхтенштейні знову зросла і досягла близько 780 000 з початку пандемії. Кількість померлих перевищила 10 500 осіб.

Трохи більше половини населення Швейцарії було повністю вакциновано, заявив минулого тижня міністр охорони здоров'я Ален Берсет, але третина дорослих залишилася нещепленою. Міністр вказав на нижчий рівень вакцинації, ніж у сусідніх країнах.