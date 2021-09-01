Швейцария решила не усугублять ограничения несмотря на рост случаев COVID-19

Швейцария пока не будет усиливать ограничения общественной жизни, несмотря на рост количества случаев коронавируса.

Соответствующее решение приняло правительство Швейцарии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе правительство объявило о намерениях усилить ограничения и заказало миллионы доз вакцины от COVID-19 для возможного использования в качестве третьих доз прививки, предупредив, что растущее число серьезных случаев вскоре может завалить больницы.

"Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом остается высоким, но не выросло за последнюю неделю. Поэтому сегодня правительство не приняло решения (о расширении использования сертификатов)", - говорится в правительственном сообщении.

Запланированные ограничения предусматривали расширение использования ковид-сертификатов, в частности, для доступа в закрытые общественные пространства.

В то же время правительство предупредило о возможности введения ограничений "в любое время, если это станет необходимым".

Сертификат содержит доказательство вакцинации, выздоровления после инфекции или отрицательный результат теста.

Число новых инфекций в Швейцарии и ее крошечном соседе Лихтенштейне снова выросло и достигло почти 780 тысяч с начала пандемии. Количество умерших превысило 10 500 человек.

Чуть больше половины населения Швейцарии было полностью вакцинированы, заявил на прошлой неделе министр здравоохранения Ален Берсет, но треть взрослых остались непривитыми. Министр отметил низкий уровень вакцинации, чем в соседних странах.