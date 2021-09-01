У Німеччині машиністи потягів втретє за місяць страйкують через суперечку з Deutsche Bahn
Німецька профспілка машиністів локомотивів GDL втретє за останній місяць оголошує страйк через суперечку з Deutsche Bahn щодо зарплатні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Машиністи вантажних потягів почнуть страйкувати з 5 години вечора 1 вересня, а пасажирських потягів - з ранку 2 вересня, страйк триватиме до ранку наступного вівторка, 7 вересня.
У Deutsche Bahn прокоментували, що спробують забезпечити якомога менші затримки доставки товарів.
В асоціаціях промислових виробників розкритикували страйк, заявивши, що це створює низку проблем і провокує підвищення цін.
Попередній страйк машиністів скінчився тиждень тому і тривав чотири дні.
Профспілка хоче збільшення зарплат на 3,2% та бонус у розмірі 600 євро через наслідки пандемії коронавірусу.
Перед цим останній значний страйк працівників Deutsche Bahn відбувся у грудні 2018 року.