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У Німеччині машиністи потягів втретє за місяць страйкують через суперечку з Deutsche Bahn

Середа, 1 вересня 2021, 15:21

Німецька профспілка машиністів локомотивів GDL втретє за останній місяць оголошує страйк через суперечку з Deutsche Bahn щодо зарплатні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Машиністи вантажних потягів почнуть страйкувати з 5 години вечора 1 вересня, а пасажирських потягів - з ранку 2 вересня, страйк триватиме до ранку наступного вівторка, 7 вересня.

У Deutsche Bahn прокоментували, що спробують забезпечити якомога менші затримки доставки товарів.

В асоціаціях промислових виробників розкритикували страйк, заявивши, що це створює низку проблем і провокує підвищення цін. 

Попередній страйк машиністів скінчився тиждень тому і тривав чотири дні. 

Профспілка хоче збільшення зарплат на 3,2% та бонус у розмірі 600 євро через наслідки пандемії коронавірусу.

Перед цим останній значний страйк працівників Deutsche Bahn відбувся у грудні 2018 року.

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Німеччина
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