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В Германии машинисты поездов в третий раз за месяц бастуют из-за спора с Deutsche Bahn

Среда, 1 сентября 2021, 15:21

Немецкий профсоюз машинистов локомотивов GDL в третий раз за последний месяц объявляет забастовку из-за спора с Deutsche Bahn по зарплате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Машинисты грузовых поездов начнут бастовать с 17:00 1 сентября, а пассажирских поездов - с утра 2 сентября, забастовка продлится до утра следующего вторника, 7 сентября.

В Deutsche Bahn прокомментировали, что попытаются обеспечить как можно меньшие задержки доставки товаров.

В ассоциациях промышленных производителей раскритиковали забастовку, заявив, что это создает ряд проблем и провоцирует повышение цен.

Предыдущая забастовка машинистов закончилась неделю назад и длилась четыре дня.

Профсоюз хочет увеличения зарплат на 3,2% и бонус в размере 600 евро из-за последствий пандемии коронавируса.

Перед этим последняя значительная забастовка работников Deutsche Bahn состоялась в декабре 2018 года.

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Германия
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