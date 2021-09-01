Уряд звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

На своїй сторінці у Facebook Ліщина пояснив, що його було звільнено за власним бажанням.

У квітні 2020 року Кабмін перепризначив Ліщину на посаді заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Ліщина став урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини у червні 2016 року. На посаді серед іншого він курував процеси проти Росії у Страсбурзі.

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