Уряд звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину
Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
На своїй сторінці у Facebook Ліщина пояснив, що його було звільнено за власним бажанням.
У квітні 2020 року Кабмін перепризначив Ліщину на посаді заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Ліщина став урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини у червні 2016 року. На посаді серед іншого він курував процеси проти Росії у Страсбурзі.
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