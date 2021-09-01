Правительство уволило уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину

Кабинет министров Украины уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

На своей странице в Facebook Лищина объяснил, что уволился по собственному желанию.

В апреле 2020 года Кабмин переназначил Лищину на должность заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

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Лищина стал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека в июне 2016 года. В должности среди прочего он курировал процессы против России в Страсбурге.

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