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Байден планує підтвердити Зеленському прихильність США євроатлантичним прагненням України

Середа, 1 вересня 2021, 18:55

Президент США Джо Байден перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що з нетерпінням очікує перемовин з ним, аби підтвердити прихильність США суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України.

Про це Байден написав у Twitter в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України", - написав Байден в середу, за кілька годин до зустрічі з українським президентом.

У червні після саміту НАТО в Брюсселі Джо Байден заявив, що Україні необхідно вичистити корупцію і провести низку реформ на шляху до членства.

Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.

Рішення червневого саміту НАТО закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Напередодні зустрічі Байдена і Зеленського представник Білого дому у спілкуванні з журналістами дав зрозуміти, що позиція президента не змінилась. Він зазначив, що Україна повинна зосередитися на втіленні реформ на шляху до членства у НАТО.

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США Україна-НАТО Байден
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