Байден планує підтвердити Зеленському прихильність США євроатлантичним прагненням України

Президент США Джо Байден перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що з нетерпінням очікує перемовин з ним, аби підтвердити прихильність США суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України.

Про це Байден написав у Twitter в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України", - написав Байден в середу, за кілька годин до зустрічі з українським президентом.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.