Байден планирует подтвердить Зеленскому приверженность США евроатлантическим стремлениям Украины

Президент США Джо Байден перед встречей с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что с нетерпением ожидает переговоров с ним, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины.

Об этом Байден написал в Twitter в среду, сообщает "Европейская правда".

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлением Украины", - написал Байден в среду, за несколько часов до встречи с украинским президентом.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.