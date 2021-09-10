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Данія першою в ЄС скасувала всі коронавірусні обмеження

П'ятниця, 10 вересня 2021, 08:39

Данія з п’ятниці скасувала всі обмеження щодо коронавірусу, ставши першою країною ЄС, яка повністю повернулася до повсякденного допандемійного життя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні", - сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хеніке.

Данські органи охорони здоров'я схвалили цей крок наприкінці серпня, заявивши, що вірус "більше не є критичною загрозою для суспільства" через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі та смерті.

У країні більше не буде потрібно показувати ковідний сертифікат, щоб входити до ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не будуть автоматично відправляти додому у разі тісного контакту з підтвердженим випадком COVID-19. Тільки заражені мають іти на карантин.

Працівники можуть повернутися до офісів для роботи у звичайному режимі, а школи відкриті.

Цей крок є останнім у плані країни щодо пом'якшення пандемічних заходів, включаючи скасування вимоги маски для громадського транспорту 13 серпня. Інші скандинавські країни, такі як Швеція, збираються скасувати свої обмеження в кінці вересня, скориставшись покращенням епідеміологічного прогнозу.

Однак зміни не вплинуть на правила в'їзду в Данію, які регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

З початку пандемії в країні виявили понад 340 тисяч випадків зараження COVID-19, близько 2,5 тисяч людей померли.

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Данія
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