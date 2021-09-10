Реакція Москви свідчить: Кримська платформа загрожує намірам РФ – Кулеба

Те, як Москва відреагувала на установчий саміт Кримської платформи, свідчить, що цей формат несе реальну загрозу намірам РФ продовжувати окупацію українського півострова.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час виступу у Верховній раді заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що Росія системно порушує права людини в Криму, а російські каральні органи проводять незаконні обшуки, ув’язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.

"Реакція Москви свідчить, що Кримська платформа несе реальну загрозу намірам Росії продовжувати окупацію. Кремль вдався до прямої помсти та залякувань. Такі емоційні дії Росії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи - поразку її дипломатії", - заявив Кулеба.

Він нагадав, що декларація Кримської платформи залишається відкритою для приєднання.

"Крим - це тест, який визначає правила гри та майбутнє світового порядку у XXI сторіччі. Що буде вирішувати долю країн та мільйонів людей - груба військова сила та міжнародно-правовий нігілізм чи міжнародне право та глобальна співпраця? Відповідь на це питання мають дати не лише в Києві, а й у інших світових столицях", - наголосив Кулеба.

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