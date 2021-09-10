Реакция Москвы свидетельствует: Крымская платформа угрожает намерениям РФ - Кулеба

То, как Москва отреагировала на учредительный саммит Крымской платформы, свидетельствует о том, что этот формат несет реальную угрозу намерениям РФ продолжать оккупацию украинского полуострова.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что Россия системно нарушает права человека в Крыму, а российские карательные органы проводят незаконные обыски, заключают членов крымскотатарской общины и активистов.

"Реакция Москвы свидетельствует, что Крымская платформа несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль прибегнул к прямой мести и запугиванию. Такие эмоциональные действия России подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы - поражение ее дипломатии", - заявил Кулеба.

Он напомнил, что декларация Крымской платформы остается открытой для присоединения.

"Крым - это тест, который определяет правила игры и будущее мирового порядка в XXI веке. Что будет решать судьбу стран и миллионов людей - грубая военная сила и международно-правовой нигилизм или международное право и глобальное сотрудничество? Ответ на этот вопрос должны дать не только в Киеве, но и в других мировых столицах", - отметил Кулеба.

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