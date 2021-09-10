Росія та Білорусь почали масштабні навчання "Запада-2021" за участі 200 тисяч військових

На території Росії та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання "Запад-2021", які триватимуть до 16 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Навчання проходитимуть на дев'яти полігонах, розташованих на території Росії, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах збройних сил Білорусі.

За офіційними даними білоруської влади, на її території в навчаннях братимуть участь 2,5 тисячі російських військових, проте на Заході вважають, що ці дані можуть бути сильно занижені.

Всього в навчаннях беруть участь до 200 тисяч осіб особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів.

Міністерство оборони Білорусі раніше заявило, що навчання будуть базуватися на сценарії, коли дві країни зазнають нападу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня закликав Росію бути відкритою щодо кількості військ на навчаннях на тлі стурбованості у Польщі, країнах Балтії та Україні щодо намірів Москви.