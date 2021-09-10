Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Россия и Беларусь начали масштабные учения "Запад-2021" с участием 200 тысяч военных

Пятница, 10 сентября 2021, 11:49

На территории России и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021", которые продлятся до 16 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Учения будут проходить на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

По официальным данным белорусских властей, на ее территории в учениях примут участие 2,5 тысячи российских военных, однако на Западе считают, что эти данные могут быть сильно занижены.

Всего в учениях принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Министерство обороны Беларуси ранее заявило, что учения будут базироваться на сценарии, когда две страны подвергаются нападению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал Россию быть открытой в вопросе численности войск на учениях на фоне обеспокоенности в Польше, странах Балтии и Украины по поводу намерений Москвы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Россия
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Мигранты, российская угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс: На сегодня Украина не сильно отличается от стран, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС.
9 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Баланс между бизнесом и государством: как работает таможня в ЕС и что нужно внедрить Украине

Таможня должна не мешать международной торговле, говорят в ЕС. Это правда, но она также должна защищать интересы государства. Как это совместить? (укр.)
9 сентября 2021 — Витянис Алишаускас, EU4PFM