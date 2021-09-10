Королю Нідерландів сказали не закривати маєток для публіки, щоб зберегти фінансування
Король Нідерландів Віллем-Александр повинен пожертвувати приватним полюванням, щоб зберегти державне фінансування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.
Королю Віллему-Александру сказали, що він повинен тримати королівський маєток відкритим для публіки протягом всього року, якщо він хоче зберегти мільйони у вигляді субсидій на його утримання.
Король закриває величезний маєток Хет-Лоо, яке також є заповідником, "на три місяці в році з причин свого приватного життя", що широко розглядається як умовне позначення здійснення його королівських прав на полювання там.
Уряд вирішив, що, якщо він продовжить закривати маєток площею 6400 гектарів з 15 вересня по 25 грудня, він втратить субсидії на загальну суму 4,7 мільйона євро кожні п'ять років.
"Природні зони повинні бути відкриті не менше 358 днів на рік", - сказала депутатам міністр сільського господарства Карола Схоутен.
У нових правилах для періоду субсидій з 2022 з 2027 рік йдеться, що король може закрити для усамітнення максимум один гектар лісу, а не майже 5 га як зараз.
Маєток недалеко від Апелдорна є найбільшим в країні. Він включає парк навколо замку Хет-Лоо, популярне село Хуг-Серен і ліс, де живуть благородні олені і кабани.
Щорічне закриття для королівського полювання непопулярне серед місцевих жителів і викликало протести активістів, які виступають проти полювання. Король назвав полювання в маєток "управлінням фауною", але припустив, що він буде дотримуватися нові умови субсидії.
Маєток було передано громадськості в 1959 році королевою Вільгельміною, прабабусею короля, за умови, що у монарха збережуться такі привілеї, як полювання.