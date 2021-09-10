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Королю Нидерландов сказали не закрывать поместье для публики, чтобы сохранить финансирование

Пятница, 10 сентября 2021, 13:18

Король Нидерландов Виллем-Александр должен пожертвовать частной охотой, чтобы сохранить государственное финансирование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Королю Виллему-Александру сказали, что он должен держать королевское имение открытым для публики в течение всего года, если он хочет сохранить миллионы в виде субсидий на его содержание.

Король закрывает огромное имение Хет-Лоо, которое также является заповедником, "на три месяца в году по причинам своей частной жизни", что рассматривается как условное обозначение осуществления его королевских прав на охоту там.

Правительство решило, что если он продолжит закрывать имение площадью 6400 гектаров с 15 сентября по 25 декабря, он потеряет субсидии на общую сумму 4,7 миллиона евро каждые пять лет.

"Природные зоны должны быть открыты не менее 358 дней в году", - сказала депутатам министр сельского хозяйства Карола Шоутен.

В новых правилах для периода субсидий с 2022 по 2027 год говорится, что король может закрыть для уединения максимум один гектар леса, а не почти 5 га, как сейчас.

Имение недалеко от Апелдорна является крупнейшим в стране. Оно включает парк вокруг замка Хет-Лоо, популярное село Хуг-Серен и лес, где живут благородные олени и кабаны.

Ежегодное закрытие для королевской охоты непопулярно среди местных жителей и вызвало протесты активистов, выступающих против охоты. Король назвал охоту в поместье "управлением фауной", но предположил, что он будет соблюдать новые условия субсидии.

Имение было передано общественности в 1959 году королевой Вильгельминой, прабабушкой короля, при условии, что у монарха сохранятся такие привилегии, как охота.

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Нидерланды ЕвроЖизнь
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