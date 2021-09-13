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Укр / Рус

В Португалии отменили масочный режим на улице

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:49

В Португалии парламент не стал продлевать действие закона, устанавливающего требование носить маску на улице для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На улице маска перестала быть обязательной с 13 сентября - почти через год после введения такого требования в октябре 2020 года.

В то же время в органах здравоохранения рекомендуют надевать маску в особо людных местах, когда придерживаться безопасной дистанции трудно.

Маска продолжает оставаться обязательным в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.

Отметим, Португалия имеет один из самых высоких показателей вакцинации в ЕС и во всем мире.

Среди совершеннолетних, по крайней мере первой дозой привиты более 89% населения, и полностью привиты почти 81%. Средние показатели в ЕС составляют 77,6% и 70,8% соответственно.

"Благодаря успеху вакцинации, через несколько недель можно будет сказать, что мы контролируем эпидемию", - заявил в минувшую среду премьер-министр Антониу Кошта.

После достижения показателя вакцинации 85% правительство планирует новые послабления карантина - снятие ограничений на работу ресторанов и культурных заведений, а также открытие баров и дискотек.

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Португалия Коронавирус
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