У Німеччині в першому півріччі 2021 року енергія вітру поступилася вугіллю

У Німеччині в першій половині 2021 року серед джерел енергії на першому місці опинилося вугілля, витіснивши з цієї позиції енергію вітру.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

За розрахунками Федерального офісу статистики, 56% з 258,9 кВт/год електроенергії, виробленої в Німеччині, походило з традиційних джерел, як вугілля, природний газ або АЕС.

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Це на 20,9% більше, ніж за аналогічні шість місяців у 2020 році.

Натомість частка відновлюваних джерел (вітру, сонця, біогазу) склала 44% - на 11,7% менше, ніж у січні-червні 2020 року. Частка енергії, отриманої з вітрових електростанцій, знизилась на 21%.

Однією з головних причин такої зміни називають відсутність стабільних вітрів протягом цієї весни.

Нестачу доповнювали в основному завдяки тепловим електростанціям на вугіллі.

На третьому місці після вугілля й енергії вітру опинився природний газ - 14,4%, частка енергії від ядерної енергетики склала 12,4%.