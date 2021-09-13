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В Германии в первом полугодии 2021 года энергия ветра уступила углю

Понедельник, 13 сентября 2021, 13:49

В Германии в первой половине 2021 года среди источников энергии на первом месте оказался уголь, вытеснив с этой позиции энергию ветра.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

По расчетам Федерального офиса статистики, 56% из 258,9 кВт/ч электроэнергии, произведенной в Германии, происходило из традиционных источников, как уголь, природный газ или АЭС.

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Это на 20,9% больше, чем за аналогичные шесть месяцев в 2020 году.

Зато доля возобновляемых источников (ветра, солнца, биогаза) составила 44% - на 11,7% меньше, чем в январе-июне 2020 года. Доля энергии, полученной с ветровых электростанций, снизилась на 21%.

Одной из главных причин такого изменения называют отсутствие стабильных ветров в течение этой весной.

Недостаток дополняли в основном благодаря тепловым электростанциям на угле.

На третьем месте после угля и энергии ветра оказался природный газ - 14,4%, доля энергии от ядерной энергетики составила 12,4%.

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