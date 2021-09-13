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Греція збільшила замовлення на французькі винищувачі Rafale

Понеділок, 13 вересня 2021, 19:32

Греція збільшує замовлення винищувачів Rafale виробництва французької компанії Dassault з 18 до 24 одиниць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Грецькі законодавці в січні схвалили покупку 18 літаків Rafale у Франції за 2,5 мільярда євро.

"Відмінні новини. Греція щойно оголосила про свій намір купити ще шість Rafale. Разом ми просуваємося до побудови дійсно автономної Європи", - заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

Афіни збільшили свої військові закупівлі в останні місяці, розвиваючи плани підвищення свого військового потенціалу на тлі суперечки з сусідньою Туреччиною з приводу енергоресурсів в Середземному морі.

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Греція
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