Греция увеличила заказ на французские истребители Rafale

Греция увеличивает заказ истребителей Rafale производства французской компании Dassault с 18 до 24 единиц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Греческие законодатели в январе одобрили покупку 18 самолетов Rafale у Франции за 2,5 миллиарда евро.

"Отличные новости. Греция только что объявила о своем намерении купить еще шесть Rafale. Вместе мы продвигаемся к построению действительно автономной Европы", - заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Афины увеличили свои военные закупки в последние месяцы, развивая планы повышения своего военного потенциала на фоне спора с соседней Турцией по поводу энергоресурсов в Средиземном море.