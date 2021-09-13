Греция увеличила заказ на французские истребители Rafale
Понедельник, 13 сентября 2021, 19:32
Греция увеличивает заказ истребителей Rafale производства французской компании Dassault с 18 до 24 единиц.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Греческие законодатели в январе одобрили покупку 18 самолетов Rafale у Франции за 2,5 миллиарда евро.
"Отличные новости. Греция только что объявила о своем намерении купить еще шесть Rafale. Вместе мы продвигаемся к построению действительно автономной Европы", - заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Афины увеличили свои военные закупки в последние месяцы, развивая планы повышения своего военного потенциала на фоне спора с соседней Турцией по поводу энергоресурсов в Средиземном море.
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