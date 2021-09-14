В Испании объявили срочные меры по снижению рекордно высоких цен на электроэнергию

Правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису, связанному с ценами на электроэнергию, после того как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Премьер-министр Педро Санчес также объявил об ограничении цен на газ и пообещал перенаправлять прибыль энергетических компаний, чтобы снизить цены на электроэнергию.

Лидер социалистов Санчес сказал, что недопустимо, чтобы энергетические компании получали прибыль от более высоких рыночных цен на электроэнергию.

"Мы собираемся забрать ту экстраординарную прибыль, которую получают энергетические компании... и мы собираемся передать ее потребителям", - сказал он.

Специальный налог на электроэнергию также снизится с 5,1% до 0,5%.

По словам премьера, эти меры сократят государственные доходы в этом году примерно на 1,4 миллиарда евро, а 650 млн евро будут вычтены из прибыли энергетических компаний и перенаправлены потребителям.

"Есть энергетические компании, которые прямо сейчас получают огромные прибыли. Для меня это неприемлемо, так как это прибыль, получаемая от завышенных цен на энергоносители. Мы взяли на себя твердое обязательство, что все граждане будут платить те же счета за электричество в этом году, что и в 2018 году", - добавил он.

В прошлом месяце цена на электроэнергию в Испании была на 7,8% выше, чем в июле, и на 34,9% выше, чем в августе прошлого года.

Правительство заявило, что повышение цен связано с высоким спросом, ростом цен на импортный газ, необходимый для удовлетворения энергетических потребностей Испании, и увеличением стоимости углеродных сертификатов, которые дают компаниям право выделять углекислый газ.

В правительстве росли разногласия по этому поводу. Лидеры партнера социалистов по коалиции, левые Podemos, настаивали на ограничении цен.

В Испании розничные цены на электроэнергию тесно связаны с оптовым рынком электроэнергии страны, зависит от импорта, и многие потребители платят переменные, а не фиксированные тарифы. По данным рыночного оператора OMIE, спотовые цены на электроэнергию, которые составляют около трети счетов потребителей за электроэнергию, побили рекорды за несколько недель, достигнув в понедельник рекордного уровня в 154,16 евро за мегаватт-час.