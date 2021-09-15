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Мадрид після півтора року перерви поновив перемовини з каталонськими сепаратистами

Середа, 15 вересня 2021, 10:40

Офіційний Мадрид поновив перемовини з каталонськими сепаратистами після півторарічної перерви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP. 

Діалог розпочнеться у середу 15 вересня у спробі знайти вихід із кризи, що виникла після спроби Каталонії відокремитись від Іспанії у 2017 році. Прем’єр Педро Санчес вирушає на перемовини до Барселони. 

"Я завжди відстоював необхідність діалогу, необхідність відкрити нову сторінку", - сказав він. 

Примирення з Каталонією було одним з його ключових пріоритетів з часу приходу до влади у 2018 році. 

Проте вважається, що шанси на успіх перемовин примарні, тому що позиції іспанського уряду та регіонального керівника Каталонії Пере Арагонеса фактично протилежні.

Зокрема, Санчес відкидає ключові вимоги сепаратистів - про організацію референдуму про самовизначення, хоча й згодний на голосування задля надання регіону ще більше повноважень. 

Несанкціонований референдум про відокремлення у 2017 році призвів до короткочасного проголошення незалежності та найгіршої політичної кризи в Іспанії за останні десятиліття. Лідери сепаратистів були засуджені до тривалих тюремних термінів за різними звинуваченнями.

У червні прем’єр Іспанії помилував їх, що, на його думку, є жестом доброї волі для початку переговорів з каталонського питання.

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