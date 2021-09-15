Мадрид после полутора лет перерыва возобновил переговоры с каталонскими сепаратистами

Официальный Мадрид возобновил замороженные около полутора лет переговоры с каталонскими сепаратистами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Диалог начнется в среду 15 сентября в попытке найти выход из кризиса, возникшего после попытки Каталонии отделиться от Испании в 2017 году. Премьер Педро Санчес отправляется на переговоры в Барселону.

"Я всегда отстаивал необходимость диалога, необходимость открыть новую страницу", - сказал он.

"Примирение" с Каталонией было одним из его ключевых приоритетов со времени прихода к власти в 2018 году.

Однако считается, что шансы на успех переговоров призрачны, так как позиции испанского правительства и регионального руководителя Каталонии Пере Арагонеса фактически противоположны.

В частности, Санчес отвергает ключевые требования сепаратистов - об организации референдума о самоопределении, хотя и согласен на голосование для предоставления региону еще больших полномочий.

Несанкционированный референдум об отделении в 2017 году привел к кратковременному провозглашения независимости и плохой политического кризиса в Испании за последние десятилетия. Лидеры сепаратистов были приговорены к длительным тюремным срокам по различным обвинениям.

В июне премьер Испании помиловал их, что, по его мнению, является жестом доброй воли для начала переговоров по каталонскому вопросу.

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