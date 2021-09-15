У Німеччині розшукують паліїв центру вакцинації, що втекли на червоному лімузині

Німецька поліція розшукує трьох паліїв, які напали на центр вакцинації в східній Саксонії, і, за словами очевидців, втекли з місця злочину на червоному лімузині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Стверджується, що у вівторок увечері три людини кинули пивні пляшки з легкозаймистою рідиною в будівлю в невеликому містечку Троєн.

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Поліція повідомила, що ніхто не постраждав і серйозних ушкоджень не було, оскільки пляшки не загорілися.

За словами очевидців, злочинці зникли з місця злочину на червоному лімузині, і досі їх не знайшли.

Представник поліції повідомив, що це перший подібний інцидент в місті.

Як і інші 12 таких центрів вакцинації в Саксонії, цей об'єкт планують закрити в кінці вересня.

Не тільки у Німеччини проблеми з нападниками на центри щеплень. Італійська поліція раніше попередила, що борці з вакцинами закликали до збройних нападів під час запланованих антиурядових акцій протесту.