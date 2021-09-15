В Германии разыскивают поджигателей центра вакцинации, скрывшихсяна красном лимузине

Немецкая полиция разыскивает трех поджигателей, которые напали на центр вакцинации в восточной Саксонии, и, по словам очевидцев, скрылись с места преступления на красном лимузине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Утверждается, что во вторник вечером три человека бросили пивные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в здание в небольшом городке Троен.

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Полиция сообщила, что никто не пострадал и серьезных повреждений не было, поскольку бутылки не загорелись.

По словам очевидцев, преступники скрылись с места преступления на красном лимузине, и до сих пор их не нашли.

Представитель полиции сообщил, что это первый подобный инцидент в городе.

Как и другие 12 таких центров вакцинации в Саксонии, этот объект планируют закрыть в конце сентября.

Не только в Германии есть проблемы с нападениями на центры прививок. Итальянская полиция ранее предупредила, что борцы с вакцинами призвали к вооруженным нападениям во время запланированных антиправительственных акций протеста.