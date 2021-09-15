Чому Україна має унікальний шанс впровадити судову реформу - Маасікас

Минулого тижня міжнародні партнери України – ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Рада Європи, ПРООН, ЄБРР – запропонували своїх експертів для перевірки та відбору членів вищих судових органів в рамках процесу, що може стати першою масштабною судовою реформою за 30 років незалежності України.

Чому інші держави та міжнародні організації долучаються до процесу, адже це українська реформа? Про останні перешкоди у реформі судової системи України читайте у колонці глави представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна.

Глава представництва Євросоюзу в Україні пише, що Україна не має міжнародних зобов’язань щодо реформування судової системи у той чи інший спосіб. Але ж є важливі загальноєвропейські принципи, що стосуються незалежності судочинства, суддівської етики та професіоналізму, які мають поважати та дотримуватися всі держави-члени Ради Європи, а також держави, що мають асоціацію з ЄС.

За словами Матті Маасікаса, злагоджена, прозора та справедлива судова система – це дуже європейська річ. І дуже євроатлантична.

Це те, що є цінним для демократій у всьому світі. І саме тому міжнародні партнери готові допомогти Україні, надавши їй неупереджених експертів, які мають блискучі кар’єри, всеохопний досвід і, найголовніше, повну незалежність від будь-яких особистих інтересів, і які готові працювати спільно з українськими колегами.

Справедлива судова система, якій довіряють, – це ключ до економічного розвитку та іноземних інвестицій.

Прикрим фактом є те, що українська судова система стала основною перепоною для іноземних інвесторів. Кожен потенційний інвестор хоче впевненості, що якщо щось піде не так, він чи вона зможе добитися справедливості у суді.

Керівництво України визнало проблему.

Чому саме зараз у країни є рідкісний шанс для всеохопної судової реформи та чому цей шлях буде дуже складним, читайте у колонці глави представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна.