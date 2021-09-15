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Почему Украина имеет уникальный шанс внедрить судебную реформу - Маасикас

Аналитика коротко
Среда, 15 сентября 2021, 15:00

На прошлой неделе международные партнеры Украины - ЕС, США, Великобритания, Германия, Канада, Совет Европы, ПРООН, ЕБРР - предложили своих экспертов для проверки и отбора членов высших судебных органов в рамках процесса,  что может стать первой масштабной судебной реформой за 30 лет независимости Украина.

Почему другие государства и международные организации привлекаются к процессу, ведь это украинская реформа? О препятствиях в реформе судебной системы Украины читайте в колонке главы представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина.

Глава представительства Евросоюза в Украине пишет, что Украина не имеет международных обязательств по реформированию судебной системы в той или иной степени. Но есть важные общеевропейские принципы, касающиеся независимости судопроизводства, судейской этики и профессионализма, которые должны уважать и соблюдать все государства-члены Совета Европы, а также государства, имеющие ассоциацию с ЕС.

По словам Матти Маасикаса, слаженная, прозрачная и справедливая судебная система - это очень европейская вещь. И очень евроатлантическая.

Это то, что ценно для демократий во всем мире. И именно поэтому международные партнеры готовы помочь Украине, предоставив ей беспристрастных экспертов, которые имеют блестящие карьеры, всеобъемлющий опыт и, самое главное, полную независимость от любых личных интересов, и которые готовы работать совместно с украинскими коллегами.

Справедливая судебная система, которой доверяют, - это ключ к экономическому развитию и иностранным инвестициям.

Досадным фактом является то, что украинская судебная система стала основным препятствием для иностранных инвесторов. Каждый потенциальный инвестор хочет уверенности, что если что-то пойдет не так, он или она сможет добиться справедливости в суде.

Руководство Украины признало проблему.

Почему именно сейчас у страны есть редкий шанс для всеобъемлющей судебной реформы и почему этот путь будет очень сложным, читайте в колонке главы представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикаса Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина.

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