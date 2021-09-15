ЄС обіцяє ще 4 млрд євро біднішим країнам для боротьби зі змінами клімату

Європейський Cоюз в середу пообіцяв збільшити фінансову підтримку бідніших країн для боротьби зі змінами клімату і адаптації до їх наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення State of the Union у Європейському парламенті.

"Європа готова робити більше. Ми запропонуємо додаткові 4 мільярди євро на кліматичне фінансування до 2027 року", - сказала фон дер Ляєн.

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Вона зазначила, що ЄС очікує від США та інших партнерів аналогічного кроку вперед.

Додаткові 4 мільярди євро - це загальна сума на період 2021-2027 років.

Як повідомив представник Єврокомісії, вона надійде з бюджету ЄС.

За словами фон дер Ляєн, ЄС вже щорічно виділяє 25 мільярдів доларів на кліматичне фінансування.

Очікується, що кліматичне фінансування стане ключовим питанням на кліматичному саміті Організації Об'єднаних Націй в листопаді у Глазго.