Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС обіцяє ще 4 млрд євро біднішим країнам для боротьби зі змінами клімату

Середа, 15 вересня 2021, 15:46

Європейський Cоюз в середу пообіцяв збільшити фінансову підтримку бідніших країн для боротьби зі змінами клімату і адаптації до їх наслідків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення State of the Union у Європейському парламенті.

"Європа готова робити більше.  Ми запропонуємо додаткові 4 мільярди євро на кліматичне фінансування до 2027 року", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте також
Кліматичні активісти третій тиждень голодують в Берліні перед виборами у Німеччині

 Вона зазначила, що ЄС очікує від США та інших партнерів аналогічного кроку вперед.

 Додаткові 4 мільярди євро - це загальна сума на період 2021-2027 років.

 Як повідомив представник Єврокомісії, вона надійде з бюджету ЄС.

За словами фон дер Ляєн, ЄС вже щорічно виділяє 25 мільярдів доларів на кліматичне фінансування.

Очікується, що кліматичне фінансування стане ключовим питанням на кліматичному саміті Організації Об'єднаних Націй в листопаді у Глазго.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
клімат Єврокомісія
powered by lun.ua

Статті

Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий

Ексрадник президента Трампа: "Нам варто змінити уявлення, яке існувало за часів адміністрацій Трампа та Обами, ніби США насправді не прихильні до членства України".
15 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна

Справедлива судова система — це щось дуже європейське. І також дуже євроатлантичне. Настав час приступити до роботи та впровадити цю реформу.
15 вересня 2021 — Матті Маасікас, посол Євросоюзу в Україні

Ліки для Європи: як українській фармацевтиці вийти на ринок ЄС

Угода АСАА між ЄС та Ізраїлем у фармацевтичній галузі – це важливий прецедент, до якого може апелювати Україна під час перегляду УА.
15 вересня 2021 — Назар Бобицький, UBTA