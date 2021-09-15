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ЕС обещает еще 4 млрд евро бедным странам для борьбы с изменениями климата

Среда, 15 сентября 2021, 15:46

Европейский Союз в среду пообещал увеличить финансовую поддержку бедных стран для борьбы с изменениями климата и адаптации к их последствиям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения State of the Union в Европейском парламенте.

"Европа готова делать больше. Мы предложим дополнительные 4 миллиарда евро на климатическое финансирование до 2027 года", - сказала фон дер Ляйен.

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Она отметила, что ЕС ожидает от США и других партнеров на аналогичный шаг вперед.

Дополнительные 4 миллиарда евро - это общая сумма на период 2021-2027 годов.

Как сообщил представитель Еврокомиссии, она поступит из бюджета ЕС.

По словам фон дер Ляйен, ЕС уже ежегодно выделяет 25 млрд долларов на климатическое финансирование.

Ожидается, что климатическое финансирование станет ключевым вопросом на климатическом саммите Организации Объединенных Наций в ноябре в Глазго.

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климат Еврокомиссия
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