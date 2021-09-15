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У Швеції збільшать фінансування поліції на тлі занепокоєння рівнем злочинності

Середа, 15 вересня 2021, 17:17

Коаліція меншості у Швеції заявила в середу, що у бюджеті на 2022 рік збільшить витрати на боротьбу зі злочинністю, оскільки закон і порядок вийшли на чільне місце порядку денного напередодні загальних виборів в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За даними поліції, понад 35 осіб було вбито в цьому році в результаті насильства з боку банд. Інциденти зі стріляниною відбуваються майже щодня в таких великих містах, як Стокгольм, Мальме і Гетеборг.

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Уряд заявив, що виділить поліції і органам кримінального правосуддя додатково на боротьбу зі злочинністю ще 2,5 мільярда шведських крон (290 мільйонів доларів).

Виділення додаткових ресурсів у минулі роки почало приносити результати, але ще багато належить зробити, заявив на пресконференції міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг.

Бюджет, який буде оприлюднений 20 вересня, є спробою соціал-демократів здобути прихильність виборців напередодні голосування у вересні наступного року. У ньому зроблений акцент на продовженні періоду відновлення після пандемії, відновленні загального добробуту держави і прискоренні переходу на економіку, вільну від викопного палива.

Міністр фінансів Магдалена Андерссон, фаворитка соціал-демократів на пост наступного прем'єр-міністра, пообіцяла додаткові витрати в розмірі 74 млрд крон, щоб переконати виборців надати її партії урядувати третій термін.

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Швеція ЄвроЖиття
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