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В Швеции увеличат финансирование полиции на фоне беспокойства уровнем преступности

Среда, 15 сентября 2021, 17:17

Коалиция меньшинства в Швеции заявила в среду, что в бюджете на 2022 год увеличит расходы на борьбу с преступностью, поскольку закон и порядок вышли на передний план повестки дня накануне всеобщих выборов в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По данным полиции, более 35 человек были убиты в этом году в результате насилия со стороны банд. Инциденты со стрельбой происходят почти ежедневно в таких крупных городах, как Стокгольм, Мальме и Гетеборг.

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Правительство заявило, что выделит полиции и органам уголовного правосудия дополнительно на борьбу с преступностью еще 2,5 миллиарда шведских крон (290 000 000 долларов).

Выделение дополнительных ресурсов в прошлые годы начало приносить результаты, но еще многое предстоит сделать, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Бюджет, который будет обнародован 20 сентября, является попыткой социал-демократов снискать расположение избирателей накануне голосования в сентябре следующего года. В нем сделан акцент на продолжении периода восстановления после пандемии, восстановлении всеобщего благосостояния государства и ускорении перехода на экономику, свободную от ископаемого топлива.

Министр финансов Магдалена Андерссон, фаворитка социал-демократов на пост следующего премьер-министра, пообещала дополнительные расходы в размере 74 млрд крон, чтобы убедить избирателей предоставить ее партии править третий срок.

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Швеция ЕвроЖизнь
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