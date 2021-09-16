"Ми не клуб для обраних": Дуда виступив за приєднання України до ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за розширення Європейського Союзу, заявивши, що Україна, Молдова та інші держави, які модернізуються і прагнуть стати членом ЄС, повинні отримати таку можливість.

Про це Дуда заявив у середу на зустрічі групи "Аррайолос", неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда".

"Вибудовуючи глобальну позицію ЄС, ми повинні пам'ятати про себе. Сила нашої спільноти і її сприйняття в світі повинні бути результатом її авторитету.

Ми не викличемо довіри, якщо нашим партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість. Тому я говорю про розширення. Ми - Європа, континент, а не клуб для обраних", - сказав президент Польщі.

Він наголосив, що ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, які вже проводять євроінтеграційні реформи.

"На жаль, через понад 30 років після падіння "залізної завіси" європейська територія все ще розділена. Сьогодні завіси зроблені не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства. І я кажу це відкрито: в безпосередній близькості від нас є європейські країни, які повинні бути частиною нашої спільноти", - зауважив польський президент.

Такими країнами, за словами Дуди, є Україна і Молдова.

"Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни.

Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи гинули на барикадах за те, аби їхня країна мала шанс одного дня увійти в європейське співтовариство.

Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення", - переконаний польський глава держави.

У серпні, напередодні 30-ї річниці Незалежності України, Дуда та президент України Володимир Зеленський опублікували спільну статтю, в якій вказують, що Україна у майбутньому має стати членом ЄС.