На заході Німеччини попередили теракт у синагозі

Кілька людей були затримані у Німеччині у зв’язку з підготовкою нападу на синагогу на заході країни.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль раніше підтвердив агентству, що "молода людина" була затримана після інциденту в місті Гаґен, на схід від Дюссельдорфа.

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За даними Spiegel, у четвер поліція обшукує квартиру 16-річного сирійця, який готував вибух у синагозі. Він та троє інших підозрюваних затримані, стверджує видання.

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що до розслідування також залучені антитерористичні органи.

У середу вдень поліція оточила синагогу в Гаґені після того, як з'явилися ознаки "можливої ​​небезпечної ситуації". Вулицю в центрі міста, де розташована синагога, оточили на відстані 250 метрів.

Служба, запланована на вечір середи з нагоди Йом-Кіпур, головного єврейського свята, була скасована.

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За даними Spiegel, органи безпеки Німеччини раніше отримали наводку від іноземної секретної служби, яка попередила про ймовірного ісламіста в Німеччині, який підозріло поводився в Інтернеті. Екстреміст, як стверджується, розповідав про вибух в синагозі в ході бесіди у чаті, за якою велося стеження.

Розслідування привело до 16-річного сирійця, який живе в Гаґені в квартирі зі своїм батьком.

Два роки тому на Йом-Кіпур озброєний правий екстреміст спробував увірватися в синагогу в місті в Галле, він застрелив двох людей поблизу і поранив ще двох.

28-річний чоловік, який зізнався у скоєнні теракту в Галле, був визнаний винним минулого року і засуджений німецьким судом до довічного ув'язнення.