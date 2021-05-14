Меркель засудила напади на синагоги у Німеччині

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила напади на синагоги та інші єврейські культурні установи під час акцій, що відбулись у Німеччині останніми днями на тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, таку заяву зробив речник канцлерки Штефен Зайберт.

"Наша демократія не може толерувати такі прояви антисемітизму", - сказав він, заначивши, що уряд Німеччини солідарний з Ізраїлем.

Раніше схожу заяву зробив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, наголосивши, що ті, хто спалює на вулицях німецьких міст прапори із зіркою Давида і вигукує антисемітські гасла, не тільки зловживає свободою демократії, але скоює злочин, тому підлягає судовому переслідуванню.

Посол Ізраїлю у Берліні тим часом закликав Німеччину захистити своїх єврейських громадян. "Конфлікт на Близькому Сході не має ніякого відношення до єврейської громади, яка проживає тут. Закликаю владу Німеччини зробити усе можливе задля безпеки громади", - заявив він.

У середу поліція затримала більше 10 учасників акцій у трьох німецьких містах, яких підозрюють у пошкодженні будівлі синагоги, спаленні прапора Ізраїлю та пошкодження єврейського пам’ятного місця. Очікується, що наступними днями можуть відбутися нові акції.