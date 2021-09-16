На западе Германии предотвратили теракт в синагоге

Несколько человек были задержаны в Германии в связи с подготовкой нападения на синагогу на западе страны.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль ранее подтвердил агентству, что "молодой человек" был задержан после инцидента в городе Хаген, к востоку от Дюссельдорфа.

Читайте также Меркель осудила нападения на синагоги в Германии

По данным Spiegel, в четверг полиция обыскивает квартиру 16-летнего сирийца, который готовил взрыв в синагоге. Он и трое других задержаны, утверждает издание.

Прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что к расследованию также привлечены антитеррористические органы.

В среду днем ​​полиция окружила синагогу в Хагене после того, как появились признаки "возможной опасной ситуации". Улицу в центре города, где расположена синагога, окружили на расстоянии 250 метров.

Служба, запланированная на вечер среды по случаю Йом-Кипур, главного еврейского праздника, была отменена.

Читайте также Напавшего на синагогу в Германии приговорили к пожизненному заключению

По данным Spiegel, органы безопасности Германии ранее получили наводку от иностранной секретной службы и предупредили о вероятном исламисте в Германии, который подозрительно вел себя в интернете. Экстремист, как утверждается, рассказывал о взрыве в синагоге в ходе беседы в чате, за которой велась слежка.

Расследование привело к 16-летнему сирийцу, который живет в Хагене в квартире со своим отцом.

Два года назад на Йом-Кипур вооруженный правый экстремист попытался ворваться в синагогу в городе Халле, он застрелил двух людей поблизости и ранил еще двоих.

28-летний мужчина, который признался в совершении теракта в Халле, был признан виновным в прошлом году и приговорен немецким судом к пожизненному заключению.