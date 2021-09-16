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Рішення Європарламенту про відносини з Росією викликало жаль у Кремля

Четвер, 16 вересня 2021, 14:31

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що резолюція Європарламенту, яка закликає ЄС бути готовим зупиняти Росію більш жорсткими санкціями та позбуватися залежності від російських енергоресурсів, викликає жаль.

Про це Пєсков сказав журналістам у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Суть цього документа може викликати тільки жаль. На превеликий жаль, там не йдеться про необхідність налагодження діалогу, про необхідність вирішення існуючих проблем і розбіжностей шляхом спілкування на різних рівнях і різними каналами", - сказав він.

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Пєсков додав, "єдине, на що можна зробити знижку, це на те, що документ має виключно рекомендаційний характер".

У четвер 16 вересня Європарламент затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією.

Парламентарі, серед іншого, закликають не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2" та бути готовим відключити РФ від SWIFT, а також не визнавати вибори до Держдуми, якщо вони будуть проведені з порушенням демократичних принципів.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував, що "документ гарний", і Україна позитивно його оцінює.

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Європарламент Росія
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