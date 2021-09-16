Решение Европарламента об отношениях с Россией вызвало сожаление у Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резолюция Европарламента, которая призывает ЕС быть готовым останавливать Россию более жесткими санкциями и избавляться зависимости от российских энергоресурсов, вызывает сожаление.

Об этом Песков сказал журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Суть этого документа может вызвать только сожаление. К большому сожалению, там не говорится о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на разных уровнях и по разным каналам", - сказал он.

Песков добавил, "единственное, на что можно сделать скидку, это на то, что документ имеет исключительно рекомендательный характер".

В четверг 16 сентября Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Парламентарии, среди прочего, призывают не допустить запуск газопровода "Северный поток-2" и быть готовыми отключить РФ от SWIFT, а также не признавать выборы в Госдуму, если они будут проведены с нарушением демократических принципов.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал, что "документ хороший", и Украина положительно его оценивает.