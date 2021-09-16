Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Решение Европарламента об отношениях с Россией вызвало сожаление у Кремля

Четверг, 16 сентября 2021, 14:31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резолюция Европарламента, которая призывает ЕС быть готовым останавливать Россию более жесткими санкциями и избавляться зависимости от российских энергоресурсов, вызывает сожаление.

Об этом Песков сказал журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Суть этого документа может вызвать только сожаление. К большому сожалению, там не говорится о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на разных уровнях и по разным каналам", - сказал он.

Читайте также
"Северный поток-2", возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ

Песков добавил, "единственное, на что можно сделать скидку, это на то, что документ имеет исключительно рекомендательный характер".

В четверг 16 сентября Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Парламентарии, среди прочего, призывают не допустить запуск газопровода "Северный поток-2" и быть готовыми отключить РФ от SWIFT, а также не признавать выборы в Госдуму, если они будут проведены с нарушением демократических принципов.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал, что "документ хороший", и Украина положительно его оценивает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент Россия
powered by lun.ua

Статьи

Попытка №3: почему Болгария никак не может сформировать коалицию и к каким последствиям это ведет

Болгария никак не может выйти из глубокого политического кризиса. И похоже, с каждым новым шагом еще больше заходит в тупик.
16 сентября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Кругляк 2.0: как Украина движется к новому спору с ЕС

В ближайшее время Украина отменит мораторий на экспорт необработанной древесины. Но таким образом, чтобы оставить невозможной продажу кругляка за границу (укр.)
16 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда