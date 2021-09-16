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Литва до кінця року встановить на кордоні з Білоруссю паркан з колючим дротом довжиною 100 км

Четвер, 16 вересня 2021, 15:56

Влада Литви до кінця року встановить на кордоні з Білоруссю паркан з колючим дротом довжиною 100 кілометрів.

Про це заявила прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Цього року на кордоні Литви з Білоруссю може бути прокладено 100 км колючого концертинового дроту. Це ділянка з найбільшим ризиком, вона становить близько 100 км і створює найбільше напруження для наших служб з контролю за кордонами", - сказала Шимоніте.

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте додала, що ведуться переговори з Міністерством оборони про виділення додаткових сил для цієї роботи.

У зв'язку зі стрімким зростанням нелегальної міграції, на кордоні з Білоруссю Литва вирішила побудувати бар'єр з дроту на ділянці кордону протяжністю в 502 км. У Литви в цілому 678,82 км спільного кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, Україна доставила Литві третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.

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Литва Білорусь
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