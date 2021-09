Україна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві

Україна доставила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Про це повідомило МЗС України у середу, пише "Європейська правда".

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, надану відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Ukraine has successfully delivered to 🇱🇹 the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. 🇺🇦 & 🇱🇹 - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK