Україна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві

Україна доставила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Про це повідомило МЗС України у середу, пише "Європейська правда".

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, надану відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Ukraine has successfully delivered to 🇱🇹 the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. 🇺🇦 & 🇱🇹 - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Першу частину вантажу вагою понад 38 тонн, у тому числі партію колючого дроту, було доставлено та передано литовській стороні 14 серпня цього року.

Другу частину допомоги Україна направила Литві 1 вересня.

Литва почала зводити паркан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що в останні місяці різко зросло число нелегальних мігрантів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня у своєму щорічному зверненні звинуватила режим Лукашенка у гібридній атаці проти Європейського Союзу з метою його дестабілізації.