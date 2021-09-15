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Україна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві

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Середа, 15 вересня 2021, 15:15

Україна доставила Литві, яка зводить паркан на кордоні з Білоруссю через міграційний тиск Мінська, третю і останню частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб балтійської держави.

Про це повідомило МЗС України у середу, пише "Європейська правда".

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, надану відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Першу частину вантажу вагою понад 38 тонн, у тому числі партію колючого дроту, було доставлено та передано литовській стороні 14 серпня цього року.

Другу частину допомоги Україна направила Литві 1 вересня.

Литва почала зводити паркан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що в останні місяці різко зросло число нелегальних мігрантів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня у своєму щорічному зверненні звинуватила  режим Лукашенка у гібридній атаці проти Європейського Союзу з метою його дестабілізації.

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Литва Білорусь МЗС
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