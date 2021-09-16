ЄС створив установу для запобігання кризам на кшталт COVID-19

Європейська комісія оголосила про запуск Європейського органу з питань готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я (HERA) для запобігання, виявлення та швидкого реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"HERA передбачатиме загрози та потенційні кризи для здоров’я шляхом збору розвідувальної інформації та створення необхідного потенціалу реагування", - йдеться у заяві.

У разі надзвичайної ситуації HERA забезпечить розробку, виробництво та розповсюдження ліків, вакцин та інших медичних заходів, таких як рукавички та маски, яких часто не вистачало на першому етапі реагування на коронавірус.

До початку 2022 року нове агентство визначить та вживатиме заходи щодо принаймні трьох загроз з високим рівнем впливу та усуне можливі прогалини у медичних контрзаходах.

HERA створено як внутрішню структуру Єврокомісії. Вона буде повністю функціонувати на початку 2022 року. До 2027 року на роботу організації передбачено 6 мільярдів євро з бюджету ЄС.

Раніше в Єврокомісії оголосили про виділення ще 200 мільйонів доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу до середини наступного року.