ЕС создал орган для предотвращения кризисов вроде COVID-19

Европейская комиссия объявила о запуске Европейского органа по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (HERA) для предотвращения, выявления и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"HERA будет предусматривать угрозы и потенциальные кризисы для здоровья путем сбора разведывательной информации и создания необходимого потенциала реагирования", - говорится в заявлении.

В случае чрезвычайной ситуации HERA обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских мер, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус.

К началу 2022 года новое агентство определит и будет принимать меры по крайней мере относительно трех угроз с высоким уровнем влияния и устранит возможные пробелы в медицинских контрмерах.

HERA создана как внутренняя структура Еврокомиссии. Она будет полностью функционировать в начале 2022 года. К 2027 году на работу организации предусмотрено 6 млрд евро из бюджета ЕС.

Ранее в Еврокомиссии объявили о выделении еще 200 млн доз вакцин для стран с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года.