Підозра теракту в синагозі у Німеччині: затриманих четверо, вибухівки не знайшли 

На заході Німеччини через підозру у підготовці теракту в синагозі затримали четверо осіб; під час обшуку вибухівки у них не знайшли.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Напередодні повідомляли про затримання "кількох людей" і результати обшуків ще не були відомі.

Затримання здійснили після інформації від спецслужб про ймовірну підготовку теракту у синагозі в місті Гаґен, що на схід від Дюссельдорфа. Міністр внутрішніх справ землі заявиляв про наявність доказів "загрози з ісламістськими мотивами".

Затримані - 16-річний сирієць, його батько і брати. Останні троє заарештовані не як підозрювані. Слідство встановлює, наскільки відповідає дійсності оперативна інформація, що 16-річний хлопець планував теракт.

Під час обшуків вибухівки у них не знайшли. Правоохоронці вилучили телефони і флешки та досліджують їхній вміст, повідомив речник прокуратури Дюссельдорфа. Поки невідомо, чи 16-річного хлопця, якого затримали першим, візьмуть під арешт.

У зв’язку з підозрою теракту служба, запланована на вечір середи з нагоди Йом-Кіпур, головного єврейського свята, була скасована, територію довкола закладу огородили.

Два роки тому на Йом-Кіпур озброєний правий екстреміст спробував увірватися в синагогу в місті в Галле. Коли йому це не вдалося, він застрелив двох випадкових людей поблизу і поранив ще двох.

28-річний нападник був визнаний винним минулого року і засуджений німецьким судом до довічного ув'язнення. Під час судового процесу він висловлював антисемітські і расистські погляди.