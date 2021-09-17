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Подозрение теракта в синагоге в Германии: задержанных четверо, взрывчатки не нашли

Пятница, 17 сентября 2021, 08:28

На западе Германии по подозрению в подготовке теракта в синагоге задержанных оказалось четверо; во время обыска взрывчатки в них не нашли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Накануне сообщалось о задержании "несколько человек" и результаты обысков еще не были известны.

Задержание провели после информации от спецслужб о возможной подготовке теракта в синагоге в городе Хаген, что к востоку от Дюссельдорфа. Министр внутренних дел земли заявлял о наличии доказательств "угрозы с исламистскими мотивами".

Задержанные - 16-летний сириец, его отец и братья. Последние трое арестованы не как подозреваемые. Следствие устанавливает, насколько соответствует действительности оперативная информация, что 16-летний парень планировал теракт.

Во время обысков взрывчатки у них не нашли. Правоохранители изъяли телефоны и флешки и исследуют их содержание, сообщил представитель прокуратуры Дюссельдорфа. Пока неизвестно, возьмут ли под арест 16-летнего парня, которого задержали первым.

В связи с подозрением теракта служба, запланированная на вечер среды по случаю Йом-Кипур, главного еврейского праздника, была отменена, территорию вокруг заведения огородили.

Два года назад на Йом-Кипур вооруженный правый экстремист попытался ворваться в синагогу в городе Галле. Когда ему это не удалось, он застрелил двух случайных людей поблизости и ранил еще двоих.

28-летний нападающий был признан виновным в прошлом году и осужден немецким судом к пожизненному заключению. Во время судебного процесса он высказывал антисемитские и расистские взгляды.

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Германия
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