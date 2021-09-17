Другий регіон Британії допускає запровадження ковід-перепусток

Уельс може стати другим регіоном Британії, де почнуть вимагати доказ вакцинації від коронавірусу для допуску у деякі заклади.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Рішення місцевого уряду мають оголосити у п’ятницю. Перший міністр Марк Дрейкфорд не виключив, що в Уельсі така вимога для допуску до нічних клубів та масових заходів буде не факультативною, а обов’язковою, як і в Шотландії. Інших змін до "коронавірусних" правил не планується. В Уельсі майже всі карантинні обмеження були скасовані влітку.

Представники бізнесу закликають відмовитись від ідеї, переконуючи, що це стане додатковим ударом для сфери, створить конфлікти між закладами й клієнтами та ризики шахрайства, і не матиме відчутного значення для запобігання поширенню вірусу.

Перший міністр вважає, що перевага такого кроку буде більшою, ніж його недоліки. Він у той же час виключив, що вимогу ковід-перепусток поширять на доступ до публічних послуг.

Першим з британських регіонів вимогу вакцинації для відвідання деяких закладів запровадила Шотландія - з 1 жовтня доказ щеплення вимагатимуть для того, щоб відвідувати нічні клуби і великі масові заходи.

Прем'єр Британії Борис Джонсон раніше висловив сподівання, що повертати обмеження більше не доведеться завдяки високим показникам вакцинації. Розповідаючи про план реагування на епідемію в наступний осінньо-зимовий сезон, він зазначив, що уряд триматиме в запасі заходи на випадок, якщо навантаження на медичну систему почне ставати надто великим. Серед таких - використання ковід-сертифікатів, масковий режим та рекомендація дистанційної роботи.

Нагадаємо, в Англії з 19 липня скасували майже всі карантинні обмеження: щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, щодо роботи нічних клубів, місткості кінотеатрів, дистанційної роботи.

На відміну від більшості країн Європи, де ознаки нової хвилі епідемії почали з’являтись після середини літа, у Британії вона почалась вже у червні. Пік з понад 50 000 заражень за добу припав на середину липня, після чого без будь-яких додаткових обмежень показники спали до менших. Показники смертності серед коронахворих при цьому виявились в рази меншими, ніж з такою ж кількістю нових заражень під час зимової хвилі.

У вересні експерти-консультанти уряду попередили, що без повернення принаймні частини обмежень країну скоро чекає стрибок госпіталізацій.

У Сполученому Королівстві наразі повністю вакциновані від коронавірусу понад 81% населення, а щонайменш однією дозою - вже понад 89%.

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